Martim Ribeiro marca e faz história na presente edição da Liga 3

Quando, este sábado, os relógios assinalavam sensivelmente 11h30, Martim Ribeiro escrevia mais uma página dourada na curta carreira. Com apenas 16 anos, 11 meses e cinco dias tornou-se no mais jovem marcador da presente edição da Liga 3, ao fazer o 4-0 na vitória (6-1) da U. Leiria sobre o Moncarapachense, em jogo referente à 22.ª jornada da Série B.O recorde nacional é digno de destaque, mas convém também referir que o extremo bateu outros registos no seio da equipa que representa, num sinal de que o 11 de março de 2023 jamais será esquecido por este jovem promissor.Com a U. Leiria já apurada para a fase de subida, Martim Ribeiro tornou-se ainda no jogador mais jovem de sempre a marcar pela equipa sénior da equipa do Lis e o mais jovem de sempre a ser titular na Liga 3 pelos unionistas.Estes são títulos que acrescenta ao que já detinha desde de setembro do ano passado, quando se tornou no mais jovem futebolista a representar a equipa do Lis, como suplente utilizado, em casa do Marinhense, em jogo da 1.ª ronda da Taça de Portugal.Natural de Porto de Mós, começou a jogar futebol na AD Portomosense e, em 2013/14, passou para o Benfica. Depois, em 2019, transitou para a U. Leiria, onde se mantém com o sucesso que estes números atestam.No jogo deste sábado, de resto, Martim Ribeiro também fez a assistência para o 2-0 da U. Leiria, apontado pelo veterano Mateus, que tem 38 anos...