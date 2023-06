Mateus rescinde com a União de Leiria e volta à Liga 3

O angolano Mateus vai rescindir com a U. Leiria, devendo prosseguir a carreira na Liga 3, dado que tem propostas de vários clubes do terceiro escalão. O avançado, que completa 39 anos dentro de dias, marcou 1 golo em 7 jogos pelos leirienses no trajeto de subida de divisão, depois de ter iniciado a época no Torreense. O jogador tem mais um ano de contrato, mas não entra nos planos da SAD.