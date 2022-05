V. Setúbal: Matheus Stockl não vai parar nas férias e aposta num grande época em 2022/23

Matheus Stockl quer continuar a sua evolução no V. Setúbal. O central, de 22 anos, fez o balanço da sua primeira experiência no futebol europeu. "É uma experiência única poder atuar no futebol europeu. Desde mais novo que sonhava em ter esta oportunidade e hoje eu consegui, ainda mais representando o V. Setúbal, que é um clube histórico em Portugal", afirmou, à sua assessoria pessoal.Com o fim da temporada, Stockl retornou ao Brasil para passar as férias com a família. Contudo, o defesa irá seguir um plano de treinos para chegar bem fisicamente no início da temporada 2022/23. "As férias começaram, mas os treinos continuam. Durante este período vou fazer, como faço todos os anos, um acompanhamento com alguns amigos que são profissionais na área do desporto e da saúde, para poder chegar o mais preparado possível na pré-temporada", disse, vincando o seu foco no crescimento da carreira, agora que cumprirá uma época inteira nos sadinos: "Estou muito confiante que essa próxima época vai ser muito positiva, tanto para mim como para o clube. Poder fazer toda a pré-temporada é de extrema importância para o nosso desenvolvimento e para os nossos objetivos."