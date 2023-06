E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio André Salvador, de 29 anos, que na época 2022/23 ajudou o Oliveira do Hospital a garantir a permanência na Liga 3, é reforço da Académica.

Natural de Portimão e formado nas escolas do Portimonense e do Sp. Braga, André Salvador passou, enquanto sénior, por Merelinense, Portimonense, Vilaverdense, Leixões, Arouca, Real, Canelas e Oliveira do Hospital.