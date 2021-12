Michael Fracaro reforça baliza do Alverca

Michael Fracaro é o primeiro reforço do Alverca no mercado de janeiro. O emblema ribatejano, que disputa a Série B da Liga 3, está a realizar ajustes no plantel com o objetivo de alcançar um dos quatro primeiros lugares que dão acesso à fase de subida à Liga Sabseg.O guarda-redes, de 26 anos, assinou até ao final da época e chega proveniente do Confiança, no Brasil, sendo a primeira prenda que Argel recebe da SAD alverquense. Na temporada passada, o brasileiro reprensentou ainda o P. Ferreira antes de regressar ao país de origem. Na formação, Michael Fracaro passou por São Paulo e Atlético Mineiro, tendo depois passado por vários empréstimos - Guarani, Caldense e Grêmio Novorizontino. Em 2020, o guardião jogou nove partidas com a camisola do Atlético Mineiro, tendo disputado a Copa Sudamericana, a Copa do Brasil e o campeonato Mineiro.