Midana Sambú é o 12º reforço do Torreense para 2021/22

O Torreense oficializou a contratação de Midana Sambú. O avançado luso-guineense, de 23 anos, chega do Valadares Gaia, clube pelo qual realizou 23 jogos em 2020/21 (21 no Campeonato de Portugal e dois na Taça de Portugal), com um registo de quatro golos.





Até agora, o treinador Daúto Faquirá conta já com 12 reforços confirmados: Mário Mendonça (ex-Beira-Mar), Carlos Henriques (ex-Mafra), Diego Raposo (ex-Beira-Mar), João Lameira (ex-Real), Pedro Marques (ex-Paços de Ferreira), Yuran Fernandes (ex-Estrela da Amadora), Edinho (ex-Cova da Piedade), Guilherme Oliveira (ex-Belenenses SAD), Guilherme Morais (ex-Leça), Filipe Cardoso (ex-Sp. Covilhã), Mateus (ex-Penafiel) e Midana Sambú (ex-Valadares Gaia).Quanto a renovações, são quatro os jogadores que, para já, transitam da época passada: Joel Tomé, João Pereira, David Rosa e Minhoca.