Miguel Valença dá a receita para o jogo da Académica com o Amora: «Controlar a ansiedade»

Miguel Valença, técnico da Académica, sabe que parte da responsabilidade da derrota no jogo de estreia, frente ao Belenenses (0-2), esteve na ansiedade que os jogadores sentiram, quer por ter sido o primeiro jogo da época, como também pelo ‘peso’ que a camisola da Briosa às vezes parece ter. Por isso, agora contra o Amora – sábado, às 17 horas -, a receita para o sucesso passa por saber lidar com essa pressão."O primeiro jogo traz sempre alguma ansiedade, é normal. Os primeiros 15 minutos ditaram o resultado. Depois, há a expulsão, mas podíamos e devíamos ter entrado no jogo de outra maneira. Sabíamos que era o primeiro jogo, há o peso da camisola, mas tínhamos que saber contornar isso. Já é passado e a nossa resposta será dada amanhã", sublinhou o técnico, de 32 anos, reconhecendo, porém, que o jogo com o Amora será de grau de dificuldade difícil. "Não há equipas fracas. Pode não ser ter um nome conhecido, mas ainda esta semana foram buscar dois jogadores que no plano teórico podiam ser opção logo desde a primeira fase. Conheço bem alguns jogadores, que até já foram meus. É uma equipa que tem processos simples, jogadores com qualidade. Temos de estar no nosso melhor para ganharmos", atirou.Depois de um apoio fantástico no Restelo, Valença espera o mesmo entusiasmo por parte dos adeptos, agora no Estádio Cidade de Coimbra. "Os verdadeiros adeptos estiverem presentes e ajudaram-nos. Acho que só ali, alguns jogadores perceberam o clube e o símbolo que estão a representar. Espero que continuem a apoiar-nos e sejam o nosso 12.º jogador", pediu.