Miguel Valença sucede a Luís Loureiro no Real

Está encontrado ono comando técnico do Real: Miguel Valença. O treinador, de 32 anos, estava sem treinar desde outubro, altura em que foi despedido do Anadia. No currículo, o técnico tem ainda uma passagem pelo Oliveira do Hospital, onde deu os primeiros passos como treinador de equipas seniores.Recorde-se que o Real ocupa, neste momento, o 5.º lugar da Série B da Liga 3, com 23 pontos em 16 jogos. A formação de Queluz está na luta pelos lugares de acesso à fase de subida à Liga Sabseg e está a três pontos do Alverca, que defronta o Amora às 17 horas.A estreia de Miguel Valença está agendade para o próximo sábado, frente ao Cova da Piedade, atual 9.º classificado.