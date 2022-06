E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O interesse surgiu depois de não ter havido acordo para a renovação com Ivo Soares, apontado como novo treinador do Louletano, clube despromovido aos distritais do Algarve.

O Moncarapachense, que subiu à Liga 3, está em negociações adiantadas com o treinador Bruno Ribeiro, o qual poderá ser anunciado nas próximas horas.