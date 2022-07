Montalegre apresenta equipa técnica para 2022/23

O Montalegre deu a conhecer este sábado os nomes que se juntam ao treinador José Manuel Viage no comando técnico da equipa para 2022/23.Marco Guerra vai para a sua nona época no clube do Barroso e continua a ser o braço direito de José Manuel Viage, tal como Diogo Baía, que renovou também ele o seu contrato como treinador de guarda-redes pelo terceiro ano em Montalegre.Diogo Oliveira é cara nova na equipa de José Manuel Viage, mas Gonçalo Oliveira nem tanto. O jovem de 24 anos, depois de passagens pelo Boavista e Feirense, está de regresso a Montalegre para auxiliar o técnico, que surpreendeu ao apresentar na sua equipa técnica o antigo capitão João Fernandes, que nas últimas seis temporadas vestiu a camisola azul dos barrosões. João Fernandes inicia agora a sua primeira experiência enquanto treinador-adjunto no clube onde terminou a carreira de jogador.