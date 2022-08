Montalegre apresentou-se aos sócios com uma vitória e seis caras novas no plantel

Neste jogo de apresentação dos barrosões, que serviu também para encerrar a pré-epoca, a grande novidade foi a apresentação de seis novos reforços para o plantel às ordens de José Manuel Viage.O defesa Miguel Mota, e os avançados Guilherme Pio e Edmílson, chegam por empréstimo do FC Paços de Ferreira, para representar o CDC Montalegre.Os jovens jogadores apesar de terem feito parte do plantel sub-19, foram chamados na temporada passada para o plantel principal. Guilherme (2 jogos) e Edmilson (1 jogo) chegaram mesmo a jogar na Liga Bwin.Mané, ex Tirsense, médio de 22 anos, André Dias, ex Santarém, avançado de 21 anos e Rui Bruno, ex Leça, defesa de 23 anos foram também apresentados.As emoções da Liga 3 estão de volta já este fim de semana e o conjunto da capital do Barroso dá o seu pontapé de saída este sábado, dia 20 de agosto, às 17 horas, no Estádio Municipal Engº Sílvio Henriques Cerveira, frente ao Anadia.