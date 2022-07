Montalegre apresentou três reforços

O Montalegre, da Série A da Liga,i 3 já prepara a próxima temporada e, depois de nove renovações, avançou com três contratações.

Manu Ribeiro, lateral direito de 22 anos vem do Rabo de Peixe, o central Kiko, também ele com 22 anos, veio do Valadares e o ponta de lança Bruno Guimarães, de 24 anos, atuava no Amarante. Todos assinaram um vínculo válido por uma temporada.



A equipa de José Manuel Viage começa a ganhar forma para atacar a Liga 3. Didi, Nuno Rafael, Zack, Ari, Luan, Ruben Neves, Baba, Rohun e Angola, já renovaram o seu vínculo com o clube da capital do Barroso e os responsáveis do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre apresentaram três caras novas para reforçar a equipa.