Montalegre arranca trabalhos a 12 de julho

O Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, que esta temporada vai jogar na Liga 3, já tem datas para o arranque dos trabalhos para a nova temporada.





Os comandados de José Manuel Viage, arrancam com os exames médicos a 12 e 13 de julho, para depois darem arranque aos trabalhos de campo no dia 14.O relvado dos barrosões vai entrar em obras nos próximos dias e a solução encontrada para os trabalhos do arranque da nova época foram o estádio Antela, em Xinzo de Limia, na vizinha Espanha, devido à proximidade e o Complexo Desportivo Municipal de Vila Pouca de Aguiar.Neste momento a preocupação da direção está na renovação do atletas que pretende para a próxima temporada, mas existem já nomes de reforços em cima da mesa que devem começar a ser anunciados e oficializados nos próximos dias.