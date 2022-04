Montalegre com entrada livre para o jogo com o São João de Ver

Com apenas quatro pontos e no fundo da tabela do grupo 4 da fase de manutenção da Liga 3, o Montalegre recebe o líder São João de Ver e vai ter entrada livre, apelando assim ao apoio do seu público.O conjunto transmontano perdeu frente ao Pevidém por três bola a uma e complicou as contas da manutenção na Liga 3, mas este fim de semana regressa ao Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira, em Montalegre, e tornou público que vai estar de portas abertas para os barrosões darem apoio à equipa. "Voltamos a nossa casa e contamos com o vosso apoio para regressar aos bons resultados. Já não há desculpas para não nos apoiares no estádio!", lê-se numa publicação deixada nas redes sociais do clube.O início da partida frente ao São João de Ver, agendada para domingo, está marcado para as 15 horas.