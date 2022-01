Montalegre com o arranque do novo ano adiado devido à Covid-19

Os surtos de Covid-19 no futebol continuam a surgir diariamente e também a Liga 3 vai ter o arranque do novo ano com jogos adiados.Na Série A, para além do Pevidém – Anadia, também o Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, que jogava no Estádio Carlos Osório, sábado, dia 8 de janeiro, às 19:30, frente à Oliveirense, viu a partida adiada, devido à existência de casos confirmados de COVID-19 no plantel da UD Oliveirense. O jogo que estava inicialmente marcado para sábado ainda não tem nova data, mas deve ser anunciada pela Federação Portuguesa de Futebol nos próximos dias.