Montalegre contrata três reforços

O Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, que esta temporada vai jogar na Liga 3, contratou três reforços para a nova temporada.





Apesar do clube ainda não ter confirmado na sua página oficial,sabe que Agostinho Carvalho, central de 28 anos, ex-Lourosa, João Fernandes, extremo esquerdo de 24 anos, ex-V. Guimarães B, e André Martins, ponta de lança de 25 anos, ex-Berço, são reforços do Montalegre, que tem o pontapé de saída nos trabalhos para a nova temporada agendado para esta segunda.Os comandados de José Manuel Viage, arrancam com os exames médicos a 12 e 13 deste mês, para depois darem início aos trabalhos de campo no dia 14, quarta-feira.O relvado dos barrosões está em obras , pelo que os trabalhos de campo, no arranque da nova época, vão ser no Estádio Antela, em Xinzo de Limia, na vizinha Espanha, devido à proximidade, e ainda no Complexo Desportivo Municipal de Vila Pouca de Aguiar.