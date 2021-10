O Montalegre, equipa que milita na Liga 3, viu o jogo com o Braga B, do passado sábado, ser adiado devido aos casos positivos de Covid-19 que tinha no plantel, mas a equipa já treina e tem o próximo dia 16 como data para a realização do jogo.





O encontro em atraso, referente à 5ª jornada, vai realizar-se no Complexo Desportivo de Fão a 16 de outubro, sexta-feira, às 14 horas e vai contar com transmissão televisiva em direto no Canal 11, anunciou o clube.