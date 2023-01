Montalegre: Miguel Mota fora dos relvados devido a lesão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa direito Miguel Mota sofreu uma lesão no joelho esquerdo, que o vai afastar dos relvados nos próximos meses.Miguel Mota, foi operado este sábado e já está em recuperação. O jovem jogador de 19 anos emprestado pelo Paços de Ferreira ao Montalegre, já realizou 10 jogos pelo conjunto barrosão e estava a provar ser uma das jovens revelações do conjunto de José Manuel Viage, que soma oito jogos consecutivos a pontuar.O regresso de Miguel Mota ao trabalho não será antes do final da primeira fase da Liga 3.