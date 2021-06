O Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, que esta temporada vai disputar a Liga 3, prepara-se para anunciar a renovação do contrato dos seus capitães.





Ao queconseguiu apurar, João Fernandes, Vítor Pereira, Lio e Zack, os capitães do Barrosões, vão continuar de azul e branco na próxima temporada. Os jogadores já foram contactados e estiveram nas instalações do clube com o presidente da Direção, Paulo Reis, e com o Diretor Desportivo, André Veras. O vínculo ao clube deve ser anunciado nos próximos dias.