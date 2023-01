Montalegre-Sanjoanense, 1-0: obra de arte de Angola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No duelo que abriu a 14ª jornada, o Montalegre derrotou a Sanjoanense por 1-0 e somou a quinta vitória seguida na Série A, ficando agora a três pontos do adversário de ontem. O avançado Angola apontou (30’) o golo decisivo, numa arrancada em que deixou três adversários para trás e, à entrada da área, atirou forte e colocado. A equipa de António Barbosa tentou evitar a derrota, mas sem sucesso, apesar de na reta final ter jogado contra 10, após Didi ser expulso com dois amarelos em cinco minutos.

A jogar em casa, o Paredes até começou bem e marcou por Francisco Afonso (22’), mas, apesar do domínio, acabou por consentir o golo do empate, por Felipe Estrella.