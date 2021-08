Montalegre vai ter que arrancar a Liga 3 em casa emprestada

Promoção do clube barrosão para a Liga 3 ditou obras no Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira, em Montalegre, mas o atraso destas obriga o clube a dar o seu pontapé de saída da prova, agendado para o próximo dia 15, em casa emprestada.





Ditou o sorteio que o Montalegre arranque a Liga 3 a receber o Pevidem, mas o atraso nas obras, que devido ao mau estado do sistema de rega, detetado a quando do levantamento do relvado, obrigou a obras de fundo, que vão prolongar por mais algum tempo os trabalhos.A situação impede o conjunto de José Manuel Viage de realizar a 1ª jornada em casa, como tanto queria, pois em agosto a vila Barrosa está cheia de gente e era também uma oportunidade de mostra a equipa aos emigrantes.Sem outra alternativa, até porque o Chaves (local mais perto) também joga em casa esse fim de semana, a direção do clube chegou acordo com o Fafe e o jogo com o Pevidem vai se disputar dia 15 de agosto, às 17h00, mas em Fafe.