Morreu António Sequeira Nunes, antigo presidente do Belenenses

António José Sequeira Nunes faleceu aos 79 anos. O Belenenses anunciou esta sexta-feira o desaparecimento do antigo presidente do clube, que orientou os destinos dos azuis entre 2000 e 2005."Neste momento difícil e em nome de toda a Família Belenense, os Órgãos Sociais do Clube endereçam a todos os seus familiares e amigos, em especial a sua mulher e à sua filha Carla, as mais sentidas condolências", pode ler-se na nota emitida pelo emblema da Cruz de Cristo nas redes sociais.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.