Morreu José António Matias, antigo presidente do Belenenses

O Belenenses anunciou esta quarta-feira o falecimento de José António Matias, aos 76 anos, antigo presidente dos azuis, entre 1994 e 1996."Neste momento difícil e em nome de toda a família belenense, os órgãos sociais do clube endereçam a todos os seus familiares e amigos as mais sentidas condolências e informam que o funeral decorrerá na cidade do Porto, em dia e hora que o clube informará com maior detalhe", pode ler-se em comunicado.À família enlutada,apresenta as mais sentidas condolências.