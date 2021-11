Morreu Júlio Batista dos Santos, antigo presidente do Montalegre

O Centro Desportivo e Cultural de Montalegre publicou esta manhã uma nota de pesar pela morte do seu antigo presidente, Júlio Batista dos Santos, que faleceu esta quarta-feira, aos 83 anos, vítima de doença prolongada.





"O Centro Desportivo e Cultural de Montalegre vem por este meio manifestar o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Júlio Batista dos Santos, ex-presidente do nosso clube que trabalhou incansavelmente com o objetivo de fazer crescer e afirmar o nosso clube como uma das referências não só a nível distrital como nacional. À família enlutada endereçamos os nossos mais sentidos pêsames", lê-se na nota publicada na página oficial do clube assinada pelo presidente da direção, Paulo Jorge Luís dos Reis.