«Muita gente empenhada em fazer-nos o enterro»: Presidente do Belenenses critica arbitragem e pede VAR na Liga 3

O presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, pediu à Federação Portuguesa de Futebol a implementação de VAR na Liga 3. Tudo isto surge na sequência do jogo com o Sporting B, que os azuis venceram por 1-0, mas onde não gostaram da exibição do árbitro Gonçalo Neves, da AF Lisboa."Os nossos inimigos e as forças ocultas do futebol estão à solta e só quem não anda no meio é que pode ter dúvidas de que hoje havia muita gente empenhada em fazer-nos o enterro. Que fique claro que nada do que digo tem a ver com o Sporting. A Liga 3 é uma competição em crescimento, com dinâmica, e que merece ser bem tratada. Hoje, aos 5 minutos do jogo com o Sporting B, o nosso jogador Gonçalo Maria sofre uma falta e acaba expulso com vermelho direto. Em momento algum demonstrou alguma incorreção ou gesticulou de forma desrespeitosa. A verdade desportiva ficou gravemente ferida e este erro grosseiro – involuntário - da equipa de arbitragem poderia ter deitado a perder todo o trabalho de uma época. Mas hoje os erros não acabaram aos 5 minutos do jogo já que depois desse momento continuamos a assistir a uma série de erros – todos involuntários - que inclinaram sempre o campo contra o Belenenses. O esforço que a FPF faz para valorizar a Liga 3 tem de ser forçosamente acompanhado por medidas que ajudem à credibilização do jogo. O Puro Futebol precisa de verdade. E a verdade precisa de escrutínio", começou por afirmar o líder do emblema do Restelo através das suas redes sociais, sublinhando: "A Liga 3 precisa de VAR e estamos na linha da frente para defender a sua implementação. Os árbitros da Liga 3 precisam de VAR para estarem protegidos, cometerem menos erros e evoluírem numa carreira tão exigente. Quem não deve não teme e quem anda no futebol por bem, apenas pede justiça."Recorde-se que o Belenenses ocupa neste momento o 6.º lugar da Série B da Liga 3, com 26 pontos, e está na luta pela subida ao segundo escalão do futebol português.