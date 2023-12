Nélson Pinhão de luto pela morte de irmão

O guarda-redes do Atlético, Nélson Pinhão, está de luto pelo falecimento de um irmão. A notícia foi divulgada pelo presidente do clube, Ricardo Delgado, numa publicação na rede social Facebook, onde faz um grande elogio ao jogador de 29 anos, que foi abraçado pela equipa no final do jogo com o 1.º de Dezembro (vitória por 2-1), da 14.ª jornada da Liga 3 – Série B.Eis a publicação completa: "Será sempre mais do que futebol... Ontem de manhã, ao chegar à Tapadinha, o ambiente estava carregado, havia uma terrível notícia, uma notícia que ninguém quer ouvir ou gosta de dar. Todo o grupo sabia da importância do jogo que íamos disputar ao início da tarde contra o 1.º de Dezembro, mas isso ficou para segundo plano. O importante naquele momento foi confortar e amparar um dos nossos. O Nélson Pinhão é e será sempre um dos nossos e recebeu a pior notícia que se pode receber na Tapadinha. Sofreu a sua segunda família, o grupo confortou-lhe a dor possível de ser confortada naquele momento. O Nélson não quis deixar a equipa e foi a jogo com a dor de perder um irmão. No fim, num esforço coletivo de querer, de acreditar e de garra, todo o grupo de trabalho e todos os adeptos queriam ganhar para dar ao Nélson algum conforto naquele dia. E ganhámos. Não tenho dúvidas, ontem foi por ele e para ele! No fim do jogo, abracei o Nélson e agradeci. O menos importante ontem era o resultado, a terrível notícia que tivemos durante a manhã fez-nos mais uma vez perceber que é só um jogo e é só futebol. A vida e a dor humana valem mais que os 3 pontos. Termino como comecei, será sempre mais que futebol. Neste momento, os meus pensamentos estão com o Nélson e a sua família neste momento de dor. Do meu lado pessoalmente e do lado do Atlético, tudo o que pudermos fazer, estaremos aqui. Mais que uma equipa, mais que um grupo somos uma família. Nélson, obrigado!"À família enlutada,apresenta sentidas condolências.