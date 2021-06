O Anadia confirmou a renovação do contrato de Nivaldo Santos por mais uma temporada. Será a segunda época do lateral-esquerdo luso-caboverdiano, de 32 anos, no emblema bairradino.





Formado no Batuque, o internacional por Cabo Verde chegou a Portugal em 2006 para representar os juniores da Académica. Vestiu ainda as camisolas de Caniçal, Fátima, Ribeirão, Tourizense, Teplice (República Checa), Dinamo Minsk (Bielorrússia) e Concordia Chiajna (Roménia).