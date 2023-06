Nova direção do Amora ao trabalho

O Amora continua a arrumar a casa e agora anunciou a estrutura diretiva que irá atacar a próxima temporada, que terá três caras novas: André Lucas, José Lopez e Pedro Paiva.André Lucas será diretor geral operacional, depois de ter chegado ao clube em outubro para o departamento de comunicação, tendo já no currículo uma passagem pela U. Leira. José Lopez, graduado na LaLiga Business School e com passagens pelo scouting da Unique Sport Group e pelo El Palo (Espanha), assumirá o cargo de diretor geral para o Futebol. Já Pedro Paiva, que na última época foi o coordenador da academia do Amora, será o diretor desportivo. O agora dirigente treinou clubes no Campeonato de Portugal e nas divisões distritais e teve ainda uma experiência na Lituânia, ao serviço do Suduva B.