Novos orgãos sociais do Varzim tomam posse na terça-feira

Os novos corpos socias do Varzim, eleitos no dia 28 de maio, tomam posse na próxima terça-feira, dia 21, às 19h30 horas, no espaço cultural do Diana Bar. Numa luta eleitoral com duas listas, Edgar Pinho foi reeleito presidente da direção. O mesmo aconteceu com Moura Gonçalves (médico do clube), a liderar a mesa da Assembleia Geral, sendo que a novidade é Pedro Casanova no Conselho Fiscal.Depois da eleição, os responsáveis diretivos de imediato puseram mãos à obra, ou seja, a elaboração de toda a estrutura para o plantel encarar a aposta que tem pela frente após a descida à Liga 3, com o firme propósito de regressar ao segundo escalão do futebol profissional. Recorde-se que foi escolhido para diretor geral da SDUQ André Geraldes, que tem a seu lado Filipe Leão e Martim Prates. Só depois foi composta a equipa técnica que conta com Tiago Margarido para treinador principal e Daniel Barbosa, Daniel Santos e Madeira Mendes como adjuntos.Depois desse passo dado, está em andamento o processo de dispensas e aquisições de jogadores, sendo ponto assente que será feita uma profunda quase remodelação.