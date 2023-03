Nuninho eleito Jogador do Mês de março

Nuninho, do Felgueiras, foi eleito o Jogador do Mês de março da Liga 3 pelos capitães de todas as equipas.O avançado de 25 anos apontou dois golos (em dois jogos) e ambos na vitória (3-1) sobre o V. Guimarães B, na 22.ª e última jornada da 1.ª fase, tendo sido eleito Homem do Jogo.Após época e meia na U. Leiria, Nuninho regressou ao Felgueiras no mercado de inverno e fez 9 jogos, com 3 golos e uma assistência, ajudando os nortenhos a garantirem o 1.º lugar da Série A.O Felgueiras inicia domingo a fase de subida, com receção ao Sp. Braga B marcada para as 11 horas.