Nuno Cunha e a missão do Sp. Braga B na Liga 3: «Numa fase tão curta, temos de ser eficazes»

O Sp. Braga B entrou com o pé esquerdo na fase de subida da Liga 3, ao ter perdido em Felgueiras no passado fim-de-semana, pelo que o foco da equipa orientada por Custódio passa unicamente por corrigir o resultado e vencer, neste domingo de Páscoa, na receção ao U. Leiria."O nosso objetivo é conquistar os três pontos e fazer um bom jogo. Sabemos que vamos defrontar um adversário complicado que está motivado por ter ganho na primeira jornada, mas nós queremos muito os três pontos e vamos dar o máximo por eles", começou por dizer o médio Nuno Cunha, de 22 anos, em declarações ao site do Sp. Braga. O emblema da cidade do Lis, recorde-se, derrotou o Alverca na jornada inaugural desta fase."Numa fase tão curta do campeonato em que estão as oito melhores equipas, temos de ser eficazes. Vamos criar as nossas oportunidades frente ao Leiria e quando elas surgirem temos de fazer golo para podermos ganhar, que foi o que nos faltou no primeiro jogo em Felgueiras. Nesta fase espero todos os jogos equilibrados e que podem ser decididos nos detalhes, mas temos de concretizar as nossas oportunidades, não deixar o U. Leiria criar as deles e confio que vamos fazer um bom jogo", acrescentou o jogador, que somou no último encontro a 11.ª utilização da época no Sp. Braga B."Estamos na segunda jornada e por isso este não é um jogo decisivo, mas é importante porque estamos numa fase com apenas seis jornadas. Olhamos para isso com naturalidade e sem pressão. Estamos preparados para fazer um excelente jogo e conquistar os três pontos", concluiu Nuno Cunha.