Nuno Cunha promete "dar tudo" pela vitória do Sp. Braga B no dérbi "especial" frente ao Vitória B

Com 29 internacionalizações por diversas seleções jovens de Portugal, o médio Nuno Cunha, de 22 anos, não esconde que um dérbi "é um jogo diferente e especial". E, por isso, o desta segunda-feira, entre o Sp. Braga B e o Vitória B, da 16.ª jornada da Série A da Liga 3 não será diferente."Vimos de um resultado negativo e queremos reagir já no próximo jogo. Temos objetivos na classificação para cumprir, sabemos que a margem de erro é cada vez mais reduzida e estamos prontos para mostrarmos do que somos capazes já frente ao Vitória B", afirmou o médio do Sp. Braga, em declarações à comunicação do clube.O encontro dos rivais tem pontapé de saída marcado para as 15 horas, no Complexo Desportivo de Fão e, em caso de vitória, o Sp. Braga B pode saltar dois lugares na tabela classificativa, para o 6.º posto."É um jogo entre dois rivais e por isso mentiria se não dissesse que é um jogo diferente e especial. Mas seja qual for o adversário vamos para dentro de campo com a mentalidade de sermos superiores e de conquistarmos os 3 pontos. É o que queremos muito neste jogo", prosseguiu Nuno Cunha, já depois de ter deixado a receita para esse objetivo, frente ao último classificado, ser cumprido."Temos de ser uma equipa segura a defender, capaz de criar oportunidades e de finalizá-las. Queremos muito os três pontos e vamos dar tudo dentro de campo para sermos superiores ao adversário e vencer", rematou o médio.