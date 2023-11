Nuno Cunha quer repetir a receita da vitória sobre o Varzim frente ao Lusitânia Lourosa

O Sp. Braga B desloca-se ao terreno do Lusitânia Lourosa, este domingo, para um jogo referente à 11.ª jornada da Série A da Liga 3. Os minhotos, que ocupam o 6.º posto da tabela, querem alargar o ciclo triunfal, depois da vitória na pretérita jornada sobre o Varzim.O médio Nuno Cunha foi o porta-voz desse objetivo: "Sabemos que estando bem, juntos e a jogar em equipa que a nossa qualidade vem ao de cima. Foi isso que aconteceu no jogo com o Varzim. A equipa teve um espírito de entreajuda enorme e esteve junta do primeiro ao último minuto, o que se viu no resultado final e na maneira como entrámos em campo, fazendo logo os dois golos. É nesse registo que queremos continuar. Dessa forma sabemos que seremos sempre mais fortes e estaremos mais perto da vitória."Pela parte que lhes toca, o Lusitânia Lourosa ocupa o 2.º lugar da classificação e vem de uma derrota em casa do Felgueiras, mas isso não atenua a responsabilidade minhota, conforme sublinha o médio, de 22 anos, dos minhotos. "Sabemos que vai ser um jogo complicado em casa do segundo classificado, sendo que a classificação mostra a qualidade do adversário. Mas o Sp. Braga que nós prometemos é um Sp. Braga que quer ser dominante, que pretende assumir o jogo, estar por cima do adversário, criar oportunidades e concretizá-las para sair de Lourosa com os três pontos", afirmou ainda o internacional jovem português à comunicação do Sp. Braga."A equipa está sempre motivada. Claro que trabalhar em cima de vitórias é melhor, mas preparámo-nos da mesma maneira que nos preparamos para todos os jogos. Estamos confiantes que se fizermos o que somos capazes vamos estar mais perto da vitória e é nisso que nos focamos", prosseguiu Nuno Cunha, ele que, esta época, participou em 8 dos 10 jogos da equipa B arsenalista.O encontro entre Lusitânia Lourosa e o Sp. Braga B está agendado para as 15 horas deste domingo e os bilhetes para os adeptos arsenalistas têm o custo de 5 euros. O duelo terá ainda transmissão no Youtube do Canal 11. Se os minhotos vencerem, então poderão entrar no lote dos primeiros quatro classificados, os mesmos que passam à próxima fase."Sabemos que todos os jogos da Liga 3 vão ser muito competitivos e foi importante ter este clique com o Varzim. Mas temos que dar continuidade a essa vitória e é nisso que estamos empenhados. Queremos ir a Lourosa ganhar para nos aproximarmos mais dos lugares cimeiros e entrar na luta pelos quatro primeiros, que é o nosso objetivo nesta primeira fase do campeonato", rematou Nuno Cunha.