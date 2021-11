Nuno Manta é o novo treinador do Torreense

Nuno Manta é o treinador escolhido para assumir o comando da equipa de Torres Vedras, anunciou esta segunda-feira o clube nas redes sociais, que garantiu ainda que a sua chegada tem como "objetivo claro de subida à Liga Sabseg".O técnico, de 43 anos, sucede no cargo a Daúto Faquirá e regressa agora aos bancos, depois de ter orientado Marítimo e Aves em 2019/2020. Conta ainda com três épocas ao serviço do Feirense na Liga Bwin.A estreia de Nuno Manta pelo Torreense, que ocupa atualmente o 2.º lugar da Zona Sul da Liga 3 com 17 pontos, vai acontecer assim no próximo domingo, na receção ao Alverca, em jogo da 10.ª jornada da Liga 3.