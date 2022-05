Nuno Manta Santos: «Viemos com a ambição de vencer a 1ª edição da Liga 3»

Depois de garantir a promoção do Torreense aos campeonatos profissionais, 24 anos depois, o técnico Nuno Manta Santos espera poder fechar a temporada 2021/22 com a conquista da 1ª edição da Liga 3 frente a Oliveirense, amanhã (18h), no Jamor."Quando cá cheguei [estreou-se em dezembro de 2021] encontrei um grupo forte, com motivação para conseguir o objetivo. Sabíamos que ia ser um campeonato difícil, mas vimos os nossos pontos fortes e onde podíamos potenciar cada atleta para o objetivo final. Foi o trabalho coletivo de toda a gente que se envolveu neste projeto para conseguir a subida de divisão. O objetivo já foi alcançado e agora temos a felicidade e o privilégio de estar aqui para disputar a final. Ambas as equipas vão estar motivadas para vencer. Nós viemos com a ambição de vencer a prova, mas sabemos que vai ser um jogo difícil, em que vamos defrontar um adversário com qualidade», explicou.À procura do primeiro troféu na carreira, o treinador, de 43 anos, elogia a UD Oliveirense: «É uma equipa, que perdeu poucas vezes ao longo da época e que chega de 10 jogos seguidos sem perder, o que mostra a força em termos ofensivos e defensivos", terminou.