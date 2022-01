Nuno Rafael não volta a jogar esta temporada

O guarda-redes do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, da Liga 3, foi submetido a uma cirurgia ao joelho esquerdo e não volta a jogar esta temporada.Nuno Rafael, de 26 anos, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior, do joelho esquerdo, durante um treino e teve que ser submetido a uma cirurgia, que decorreu no Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde. A intervenção, ao que conseguimos apurar, correu bem e o atleta inicia agora uma fase de recuperação, que se prevê que implique uma paragem de seis meses na competição.