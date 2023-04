O golo de bicicleta de Jair que garantiu a vitória do União de Leiria em Alverca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

, Este golaço deixa a União de Leiria na liderança da Fase de Subida!#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/YrSmQcvoEh — Canal 11 (@Canal_11Oficial) April 22, 2023

O União de Leiria derrotou este sábado o Alverca, por 2-1, na quarta jornada da Série A da fase de subida da Liga 3, num encontro que ficou marcado pelo golaço de bicicleta de Jair, ao minuto 79. O golo do avançado brasileiro confirmou a segunda vitória consecutiva dos leirienses nesta fase da prova, que garante para já a liderança isolada da Série A, com nove pontos (contra os 6 do Sp. Braga B).