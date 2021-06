Depois da promoção à Liga 3 e da reunião da Federação Portuguesa de Futebol com a autarquia, o estádio do Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, vai entrar em obra de melhoramento.





Segundo a FPF é importante dotar os clubes de melhores condições desportivas e como a maioria dos jogos da Liga 3 vão ter transmissão televisiva ao longo da época e vão ajudar a promover as localidade, o objetivo é que se jogue na capital do Barroso. Como tal a autarquia, vai avançar com as obras de melhoramento do relvado, já na próxima semana, como garantiu o autarca Orlando Alves.