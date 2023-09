O Conselho de Disciplina da FPF castigou Fernando Madureira, dono da SAD do Canelas, com 8 dias de suspensão por estar na zona técnica sem autorização no jogo com o Varzim (1-1), na jornada da Liga 3 do passado fim-de-semana. Já João França, treinador-adjunto do Varzim, foi suspenso por 15 dias.