Ol. Hospital chama por investidores: «Sabemos que o amor pelo nosso clube não chega»

Depois das emoções do último fim-de-semana, altura em que o Ol. Hospital conseguiu a permanência na Liga 3, com um golo nos últimos minutos no jogo com o V. Setúbal – foram mesmo os sadinos a descer de divisão -, o foco do clube está já no futuro.

Através de um comunicado, a direção lembra que "o Ol. Hospital é um clube amador, com uma estrutura diretiva e administrativa de pessoas que não são profissionais do futebol, mas trabalham como tal", apontando, depois, para que surjam investidores que possam levar o clube para outro patamar. "Tem que dar um passo à frente. Somos um clube apetecível e especial, acreditamos que este irá encontrar a alternativa e parceiros ideiais, para dar um passo em frente rumo à profissionalização da nossa estrutura", pode ler-se na mesma publicação.

Eis o comunicado na íntegra:

"Caros sócios, adeptos, patrocinadores e simpatizantes.

Vivemos dias felizes. No passado sábado a época desportiva, da equipa sénior do nosso clube, culminou da melhor maneira. O tão ambicionado objetivo foi cumprido, pelo segundo ano, consecutivo, conseguimos almejar a manutenção na Liga 3.

A Liga 3, que nos orgulhamos ser dos clubes fundadores, é uma liga extremamente competitiva dentro e fora do campo. Obrigou-nos, a todos, a um trabalho árduo, devido à conjetura do nosso clube, com carência de infraestruturas, com situações, menos desejadas, causadas pela nossa localização e pelos escassos apoios financeiros.

O Futebol Clube de Oliveira do Hospital é um clube amador, com uma estrutura diretiva e administrativa de pessoas que não são profissionais do futebol, mas trabalham como tal.

Sabemos que o amor pelo nosso clube, pela nossa terra, pelo nosso concelho NÃO CHEGA.

O Clube tem que dar um passo à frente. Um passo engenhosamente pensado para que se possa elevar, ainda mais, o nome do Futebol Clube Oliveira do Hospital e de Oliveira do Hospital.

Somos um clube com pergaminhos bem vincados no futebol nacional, temos um elenco com cerca de 200 atletas na formação, sem contar com treinadores credenciados e diretores especializados.

Somos um clube apetecível e especial, acreditamos que este irá encontrar a alternativa e parceiros ideais para dar um passo em frente rumo à profissionalização da nossa estrutura.

Somos nós... SOMOS FCOH!"