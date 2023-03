Ol. Hospital-Fontinhas adiado para domingo: Mau tempo não deixou açorianos viajarem a tempo

O Fontinhas não conseguiu viajar na sexta-feira dos Açores para o continente, devido ao mau tempo, o que obrigou ao reagendamento da partida contra o Oliveira do Hospital. O jogo estava inicialmente marcado para as 11 horas deste sábado, mas vai disputar-se domingo, às 15h, no Estádio Municipal de Tábua, 'casa emprestada' dos oliveirenses.



Os dois emblemas deram conta da alteração da data e hora da partida através das redes sociais.



Refira-se que as equipas partem para a 22.ª e última jornada da 1.ª fase da Série B sabendo que terão de lutar pela permanência na fase seguinte. O Ol. Hospital é 8.º classificado, com 23 pontos, enquanto o Fontinhas é 10.º (22).