Ol. Hospital oficializa Pedro Machado como novo treinador

O Oliveira do Hospital oficializou, esta terça-feira, Pedro Machado como novo treinador, confirmando a notícia avançada porO técnico de 38 anos assinou até ao final da temporada e vai trabalhar com Marco Louçano (treinador-adjunto), Bruno Andrade (preparador físico), Jorge Alves (analista) e Hélder Esculcas (treinador de guarda-redes). Este último, refira-se, já integrava a equipa técnica comandada por Sérgio Gaminha, que saiu no início do mês.No último jogo - derrota com o Atlético em casa (0-3) - a equipa foi comandada por Pedro Nuno, coordenador da formação do clube, a quem a- SAD aproveitou para "agradecer o profissionalismo e a entrega".O Ol. Hospital ocupa o 7.º lugar da Série B, com 10 pontos. A estreia do novo treinador será dia 29, na visita ao 1.º Dezembro, para a 9.ª jornada, que encerra a primeira volta do campeonato.