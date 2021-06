O Oliveira do Hospital anunciou a renovação de André Fontes. O experiente médio, de 36 anos, vai cumprir a segunda temporada ao serviço do emblema do distrito de Coimbra.





Formado, precisamente, no Oliveira do Hospital, André Fontes já representou ao longo da carreira, além dos oliveirenses, Tourizense, Académica, Feirense, Naval, Penafiel, Moreirense, Chaves, Gil Vicente, U. Leiria, Louletano e Berço.André Fontes é o primeiro jogador a renovar tendo em vista a estreia na nova Liga 3 e fê-lo um dia depois de o clube ter confirmado a continuidade de Tozé Marreco no comando técnico da equipa.