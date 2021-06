O Oliveira do Hospital anunciou, através das redes sociais, a renovação de Ibra por mais uma temporada. O médio da Costa do Marfim, de 27 anos, vai cumprir a segunda época no emblema do distrito de Coimbra.





Em Portugal, Ibrahim Coulibaly já representou enquanto sénior, além do Oliveira do Hospital, Touring, Sertanense, Vitória de Sernache, Eléctrico e Sanjoanense.