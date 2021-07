O Oliveira do Hospital anunciou a renovação do contrato de Ruca por mais uma temporada. O guarda-redes, de 31 anos, chegou ao clube do distrito de Coimbra na reta final da última temporada (foi inscrito depois de o guardião Afonso Nunes ter sofrido uma lesão grave) e vai agora fazer a estreia na nova Liga 3 sob o comando de Tozé Marreco.





Com passagens nos escalões de formação de Tabuense, Tourizense, FC Porto e Padroense, Ruca já vestiu as camisolas, enquanto sénior, de Marítimo B, Tourizense, Nogueirense, Ac. Viseu e Lusitano de Vildemoinhos.Até agora, o Oliveira do Hospital já anunciou as renovações de Ruca, Tiago Dias, Ibra, André Freitas, João Mendes, David Silva, Bonilla e André Fontes. Para já ainda não há reforços oficializados.