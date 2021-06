Oliveira do Hospital: Bonilla renova por mais uma época

O Oliveira do Hospital anunciou a renovação de Julián Bonilla. O defesa-central colombiano, de 24 anos, vai cumprir a segunda temporada ao serviço do emblema do distrito de Coimbra.





Formado no Deportivo Cali, Bonilla já representou ao longo da carreira, Fortaleza FC (Colômbia), Quarteirense, Moncarapachense, Sacavenense, Ferreiras e Esperança de Lagos, além do Oliveira do Hospital. O central, recorde-se, ficou ligado à subida à Liga 3, ao marcar o golo decisivo no último jogo, frente ao Loures, no último minuto.Bonilla é o segundo jogador a renovar tendo em vista a estreia na nova Liga 3, depois de o clube já ter confirmado a continuidade do médio André Fontes e ainda do treinador Tozé Marreco.