Oliveira do Hospital não garante inscrição na Liga 3

O Oliveira do Hospital revelou que a inscrição na próxima edição da Liga 3 não está garantida. Em comunicado, o presidente Manuel Brito alude a motivos financeiros para que possa estar em perigo a presença alcançada em 2021/22 dentro de campo."Estamos de momento em conversações e negociações adiantadas com possíveis parceiros, contudo ainda não foi possível reunir as condições necessárias para fechar possíveis acordos, mas estamos a enveredar todos os esforços para que em tempo útil a continuidade na Liga 3 possa ser uma realidade", pode ler-se.A equipa do distrito de Coimbra terminou a série 6 de Manutenção da Liga 3 no 1º lugar, à frente de Real, Sporting B e Oriental Dragon.

Comunicado do presidente da direção do Futebol Clube de Oliveira do Hospital

No seguimento da última Assembleia Geral, e das informações por mim prestadas, e na tentativa de esclarecer os sócios e simpatizantes, que se mostram expectantes em relação ao futuro da nossa equipa sénior que tão brilhantemente conseguiu desportivamente a manutenção na liga 3, venho dirigir-me a todos no sentido de ficarem a conhecer qual o ponto de situação.

Como disse anteriormente, quer na Assembleia Geral, quer na comunicação social, é urgente diversificar as fontes de receita e tentar profissionalizar o futebol sénior do clube, temos de criar as condições para que o clube se torne o mais sustentável possível na divisão em que nos encontramos.

Começo por realçar que o FCOH, preenche todos os requisitos exigidos pela FPF para a inscrição na Liga 3, nomeadamente no que diz respeito à certificação exigida pela FPF, e que foi conseguida com o empenho de todos os diretores, nomeadamente o departamento de formação, o que deve ser reconhecido por todos.

Ciente de toda esta responsabilidade, tem esta direção procurado parceiros que permitam diversificar as fontes de financiamento da equipa sénior, num modelo que não nos leve numa criação de sociedade anónima desportiva, pelo menos nesta fase, mas que seja uma forma de dividir custos e possíveis futuros proveitos.

Estamos de momento em conversações e negociações adiantadas com possíveis parceiros, contudo ainda não foi possível reunir as condições necessárias para fechar possíveis acordos, mas estamos a enveredar todos os esforços para que em tempo útil a continuidade na Liga 3 possa ser uma realidade.

Tudo isso será viável se, a continuidade e reforço do apoio que precisamos de todos, simpatizantes que se façam sócios, sócios que acompanhem a equipa no estádio, empresas que acreditem que as suas marcas nos podem acompanhar e aproveitar a notoriedade que a Liga 3 oferece, precisamos que o concelho acredite no clube e se mobilize no seu apoio, queremos ser a bandeira da região na Liga 3, levando connosco o orgulho beirão.

O Presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital

Mário Fernando Ramos Brito