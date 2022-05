Oliveirense recebida na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis recebeu hoje a equipa de futebol da Oliveirense para homenageá-la pela subida à Liga Sabseg.A cerimónia, que contou com a presença do presidente da edilidade, Joaquim Jorge, da deputada Helga Correia e de muitos adeptos oliveirenses, teve como objetivo elogiar e enaltecer o plantel, a direção e a equipa técnica, que receberam palavras de elogio pelo feito alcançado e também uma placa, recebida pelo treinador Fábio Pereira, demonstrativa do "orgulho" do município pela subida ao futebol profissional.O presidente da direção da Oliveirense lembrou que a subida de divisão era o objetivo principal da equipa. "Não sabemos como vai ser para a próxima época, mas pela ambição do Fábio Pereira somos capazes de subir de divisão porque ele tem uma vontade de ganhar muito grande", afirmou Horácio Bastos, agradecendo o trabalho feito pelo técnico ao longo da época e que, espera, seja reforçado na próxima temporada.No seu discurso, o treinador Fábio Pereira lembrou que, quando foi apresentado, prometeu "lutar todos os dias para fazer os adeptos felizes" e que a construção deste plantel conseguiu "satisfazer os nossos sonhos e os dos adeptos".Foi ainda manifestado grande interesse na continuação do técnico madeirense à frente da equipa de Oliveira de Azeméis na próxima temporada.