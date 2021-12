Participantes da Liga 3 reuniram-se

Representantes das 24 equipas que disputam a Liga 3 participaram num encontro de trabalho na Cidade do Futebol, em Oeiras, no qual foram abordados diversos temas relacionados com a competição. Entre eles infraestruturas, indicadores desportivos, fundos de apoio e comunicação. José Couceiro, diretor técnico nacional, e outros diretores da Federação Portuguesa de Futebol, entre eles Hélder Postiga, tiveram intervenções nas quais procuraram esclarecer todas as dúvidas dos participantes. O grupo foi dividido entre dirigentes e treinadores, com cada um deles a analisar os temas que mais lhes dizem respeito.

Noutra nota, amanhã é dia de regresso à competição, com Sporting B e U. Santarém a medirem forças em jogo da 11ª jornada e V. Setúbal e Caldas a acertarem calendário no encontro em atraso da 7ª ronda. Em caso de triunfo, qualquer destes conjuntos poderá aceder aos lugares de subida, enquanto Sporting B e U. Santarém estão mais arredados dessa discussão.