Paulo Cunha Cavaco demitiu-se da presidência do Amora Futebol Clube, 11 meses depois de ter sido eleito. “As colagens políticas que quiseram fazer a esta direção e a falta de controlo faz com que a canalhice impere à volta do Amora, bloqueando ajudas importantes”, referiu o líder demissionário, que sai de “consciência tranquila”:“Nunca quisemos ser a direção do rissol e do croquete. Quando tomámos posse não havia dinheiro para pagar a funcionários, jogadores e técnicos das equipas femininas. Dizia-se que a direção queria acabar com o futebol feminino, mas os cortes permitiram que o Amora assumisse os compromissos e não deva um cêntimo.” As eleições estão marcadas para 3 de dezembro.